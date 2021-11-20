Son dakika haberleri... Manisa'da takla atan otomobildeki genç kadın öldü - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde bariyere çarparak takla atan otomobildeki 25 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Emin Helva (26) yönetimindeki 35 PFU 02 plakalı otomobil, Ahmetli-Salihli kara yolu Mersin Dere Mahallesi'nde refüjdeki demir bariyere çarparak takla attı.
Sürücü ile eşi Sultan Helva (25) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Helva, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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