Son dakika haberleri... Manisa'da takla atan otomobildeki genç kadın öldü - Son Dakika

Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sultan Helva, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü ile eşi Sultan Helva (25) yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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