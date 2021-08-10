Son dakika haberleri! Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeören Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

H.K'ye (43) ait eve operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi objeler, bilezikler ile el yazması eserler ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.K'nin Kula Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.