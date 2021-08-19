Son dakika haberleri... Manisa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 82 sikke ve 123 tarihi eser niteliği taşıyan obje tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

Çevrede yapılan aramada metal dedektör ve kazı aletleri ele geçirildi.

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