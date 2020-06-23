Son dakika haberleri | Manisa'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Manisa'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

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Özcan Acar yönetimindeki 35 EYN 15 plakalı kamyonet, İzmir-Manisa kara yolunda önde seyreden Kamil Turhan'ın kullandığı 41 ACR 035 plakalı tıra çarptı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kamyonette sıkışan sürücü Acar, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonrasında araç içerisinden çıkarılarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Maskesini ararken kaza yapmış

Olay sırasında kamyonette bulunan Cengiz Acar, sürücünün araç içerisinde koronavirüs nedeniyle taktığı maskesini aradığı sırada kaza yaptığını söyledi.

İzmir'den Akhisar'a malzeme götürdüklerini belirten Acar, "Maskesini arıyordu. Sağına soluna baktı ama maskeyi bulamadı. Bende vardı 'dur ben sana vereceğim sen önüne bak' dememle birlikte tıra çarptık. Çok feci bir kaza oldu." dedi.

Yunusemre, Manisa, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:40 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Manisa'da tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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