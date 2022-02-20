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Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

20.02.2022 16:35
Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (40) yönetimindeki 45 UL 909 plakalı otomobil, Osmancalı Mahallesi'nden Maldan Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü G.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K (36), M.K (16), M.M.K (14), ve E.N.K. (7) hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

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Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı Manisa'da evden 200 kilogram zeytinyağı çalan hırsızlık şüphelileri tutuklandı Tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu Tekeri kopan ve direğe çarpan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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