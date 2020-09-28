Trafik kazası: 6 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 AGT 810 plakalı otomobil ile 35 AFZ 722 plakalı otomobil, Balıkesir-Akhisar kara yolu Kırkağaç Kavşağı yakınlarından çarpıştı.

Çevredekilerin çağrısı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada itfaiye ekiplerince her iki otomobilde sıkıştıkları yerden çıkarlan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, Burcu B. (40), Güden B. (29), Nehir S. (27), Hüseyin B. (49), Melih T. (38) ve Ali A. (33) ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.