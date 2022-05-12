Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi defnedildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmada 10 yıldır çalışan 3 çocuk babası Kamuran Alan'ın cenazesi, yakınları tarafından ilçe mezarlığına getirildi. İşçinin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Nuray Taş'ın naaşı ise babaevi Gökgedik Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Taş'ın cenazesi, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Taş'ın yaklaşık 2 yıldır fabrikada çalışarak çocuklarının geçimini sağladığı öğrenildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan F.D. yönetimindeki 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında H.K. idaresindeki demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.