Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi

12.05.2022 20:37
Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi

Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi defnedildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçileri taşıyan otobüsle kamyonun çarpıştığı kazada yaşamını yitiren iki kişinin cenazesi defnedildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmada 10 yıldır çalışan 3 çocuk babası Kamuran Alan'ın cenazesi, yakınları tarafından ilçe mezarlığına getirildi. İşçinin cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Manisa Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden 32 yaşındaki 3 çocuk annesi Nuray Taş'ın naaşı ise babaevi Gökgedik Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Taş'ın cenazesi, mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Taş'ın yaklaşık 2 yıldır fabrikada çalışarak çocuklarının geçimini sağladığı öğrenildi.

Turgutlu'dan Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaya giden işçileri taşıyan F.D. yönetimindeki 45 J 6405 plakalı otobüs, Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınında H.K. idaresindeki demir profil yüklü 45 LT 505 plakalı kamyona arkadan çarpmıştı. Kazada iki kişi hayatını kaybetmiş, 28 kişi yaralanmıştı.

Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi

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Organize Sanayi Bölgesi, Turgutlu, Cenaze, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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