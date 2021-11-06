Son dakika haberleri! Manisa'da trafikte tartıştığı şahsı silahla yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, trafikte "yol verme" nedeniyle tartıştığı belediye çalışanını silahla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Çöp kamyonu kullanan Yunusemre Belediyesi temizlik işleri personeli Hasan Ç. (50) ile M.E. (23) arasında, Güzelyurt Mahallesi TOKİ-2 kavşağında, yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.E, Hasan Ç'yi silahla ayağından yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Ç'yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırdı.
Olaydan sonra kaçan M. E, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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