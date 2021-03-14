Son dakika haberleri: Manisa'da, uyuşturucu kullanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

K.S'nin sentetik uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Tedavi sonucu bilinci yerine gelen çocuğun beyanında "uyuşturucu kullandığını" söylediği Ü.G. (38) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Manisa 'nın Soma ilçesinde, uyuşturucu kullandığı için fenalaşan 16 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.

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