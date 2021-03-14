Son dakika haberleri: Manisa'da, uyuşturucu kullanan 16 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, uyuşturucu kullandığı için fenalaşan 16 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Menteşe Mahallesi'nde, fenalaşan 16 yaşındaki K.S. Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
K.S'nin sentetik uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Tedavi sonucu bilinci yerine gelen çocuğun beyanında "uyuşturucu kullandığını" söylediği Ü.G. (38) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen Ü.G. tutuklandı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edilen K.S'nin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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