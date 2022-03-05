Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

05.03.2022 15:32
Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine A.Ç. isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 4.12 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

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Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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