Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. İlçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.C. isimli şahsın üst aramasında toplamda 18.86 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.C. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
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