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Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

20.09.2021 17:23
Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki 4 şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçtaki 4 şahsın evlerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan' şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araçta ve araçta bulunan 4 şahsın ikametlerinde yapılan aramalarda, 200 adet sentetik ecza, 91 gram esrar maddesi, 88 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi, 8 parça halinde 5,99 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Uyuşturucu, Yunusemre, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
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