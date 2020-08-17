Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobillerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, kent girişinde iki ayrı kontrol noktasında otomobilleri durdurdu.

Manisa 'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 20:25

Kaynak: AA

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