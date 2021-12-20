Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Adresleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda, O.E. (22), Ç.Ç. (34) ve H.G'nin (37) evlerindeki aramalarda 1 hassas terazi, 40 uyuşturucu hap, 83,27 gram sentetik uyuşturucu ve 11,50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.Ç. (34) ve H.G. (37) tutuklandı, O.E. (22) serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Manisa'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı - Son Dakika