KULA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 YARALI - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden Murat Karakoç (42) yönetimindeki 45 AEU 636 plakalı süt kamyonu, aynı yönde giden ve kavşaktan dönmek isteyen Durmuş Demircan (47) idaresindeki 45 RA 0009 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen Mustafa Kiraz (29) idaresindeki 03 RG 602 plakalı tırla çarpışarak refüje çıktı. Kamyon şoförü Karakoç, kamyonet sürücüsü Durmuş Demircan ve kamyonette bulunan Özkan Demircan (15) kazada yaralandı. Kazayı görenler sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Araçta sıkışan Murat Karakoç ve Durmuş Demircan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Özkan Demircan'la diğer yaralılar ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 3 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle İzmir- Ankara D-300 karayolu her iki yönde bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yoldaki ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.