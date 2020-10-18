Manisa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Manisa'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle kayganlaşan yolda 4 araç birbirine girdi. D300 karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada karayolunun bir şeridi kısa süreliğine kapanırken, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 RA 2720 plakalı Kartal marka otomobili ile Kula'dan İzmir istikametine seyir halinde olan Mülayim Yüksel, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Tevfik Ersöz idaresindeki 64 KF 660 plakalı kamyona arkadan çarptı. Ardından da aynı yönde seyir halinde olan Sadi Büyüksünnetçi idaresindeki 70 AAF 525 plakalı Egea marka otomobil Kartala, Selçuk Güzelyurt idaresindeki 35 HAP 07 plakalı Opel marka otomobil ise Egea'ya çarptı. Kazada 45 RA 2720 plakalı Kartal marka otomobil sürücüsü Mülayim Yüksel ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice Yüksel, Saadet Yüksel ve Gülter Aygün yaralandı. Kazada diğer araçlarda bulunan şahıslar ise yara almadı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve trafik polisi yönlendirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslar ile Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza sebebi ile İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve karayolları ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.