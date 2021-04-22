Manisa'nın Turgutlu ilçesinde farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye plakalarını belirledikleri 2 farklı araçla uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

İlçe merkezinde araçları durduran ekipler, yaptıkları aramada 186 gram metamfetamin ele geçirdi, araç sürücülerini gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Yine ekipler, ilçe merkezinde bir teknoloji mağazasından hırsızlık gerçekleştirildiği ihbarı üzerine başlattığı çalışmada, iş yerinden 8 cep telefonu ile 2 tablet çalan R.G'yi (24) suçüstü yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatıldığı tespit edilen bir derneğe operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarında 1 kişinin üzerinde 21 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynadığını belirlediği 12 kişiye idari para cezası uyguladı.

Ayrıca, dernek başkanı hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.