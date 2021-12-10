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Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü

10.12.2021 19:09
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü

Son dakika haberi... MANİSA'nın Salihli ilçesinde aynı yöndeki TIR'a, ardından refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 1 yaşındaki kızı yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde aynı yöndeki TIR'a, ardından refüjdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile 1 yaşındaki kızı yaralandı, eşi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ankara- İzmir karayolu Mersinli Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle Kula'dan Salihli yönüne gitmekte olan Ahmet Akıncı (28) yönetimindeki 45 K 1260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Erdem A.'nın (42) kullandığı 35 ATT 853 plakalı TIR'a arkadan çarpıp, ardından refüjdeki bariyerlere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilin sürücüsü Ahmet Akıncı ile 1 yaşındaki kızı Deniz Akıncı yaralanırken, eşi Burcu Akıncı (23) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan baba- kız, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba- kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü
Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü

Ahmet Akıncı, Otomobil, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Manisa'daki kazada baba- kız yaralandı, anne öldü - Son Dakika


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