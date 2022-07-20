AFAD , jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangın bölgesinde, besicilik yapan bazı vatandaşlar ile 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tedbiren tahliye edilmişti.

İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde dün 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri müdahalesini sürdürdü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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