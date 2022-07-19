Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor

19.07.2022 15:30
Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale edildiğini açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Manisa Gördes'te çıkan orman yangınına 5 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve 3 dozer ile müdahale ediyoruz. Orman yangınları açısından riskli günler yaşıyoruz. Lütfen yangına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durun" denildi.

(Huzeyfe Tarık Yaman - İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'daki orman yangınına 5 uçak ve 8 helikopter müdahale ediyor - Son Dakika
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