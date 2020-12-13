Trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan Yavuz Selim Caddesinde trafik ekipleri önlem alırken belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Fevzi Kart, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yavuz Selim caddesi üzerinde seyreden R. Z. idaresindeki 45 AFC 126 plakalı otomobil ara yoldan çıkan Fevzi Kart'ın kullandığı 45 YE 949 plakalı otomobil ile çarpıştı.

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