Son dakika haberleri | Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

01.05.2022 16:05
Son dakika haberleri | Manisa'daki trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Onur Ç. (38) idaresindeki 20 ADA 233 plakalı otomobil, Alaşehir- Salihli Yolu'ndaki Piyadeler mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan E.Ç. (34), Y.Ç. (14) ve E.Ç. (3), yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Alaşehir, Otomobil, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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