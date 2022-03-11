Son dakika haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

11.03.2022 11:14
Son dakika haberleri | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 850 gram esrarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 850 gram esrarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Y.Y'nin (43), evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 850 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Yunusemre, Muradiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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