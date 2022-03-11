Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde 850 gram esrarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Y.Y'nin (43), evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 850 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.