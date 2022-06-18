Son dakika haberleri... Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı

18.06.2022 18:57
Son dakika haberleri... Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan Leyla-Mesut Dursun çifti toprağa verildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan Leyla-Mesut Dursun çifti toprağa verildi. Çiftin 17 yaşındaki çocukları anne-babasını öldürdüğü şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Leyla-Mesut çifti Sart Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Çocukları tutuklandı

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Dursun çiftinin 17 yaşındaki lise öğrencisi olan çocukları S.D. şüphe üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

(Behzat Akcan/İHA)

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Son dakika haberi | Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı Son dakika haberi | Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı - Son Dakika

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