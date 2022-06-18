Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı - Son Dakika

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