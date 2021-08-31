Manisa'daki zincirleme trafik kazasında ölen çift, İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden çift, İzmir'de defnedildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alınan Ayşe ve Osman Muslu'nun cenazeleri, Bornova'daki Muhittin Erener Fatih Camisi'ne getirildi.

Çiftin cenazeleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nde çalışan Osman Mutlu'nun iş arkadaşları da katıldı. Ailenin hafta sonu gittikleri Isparta'daki köylerinden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan çiftin çocukları Şevket Batuhan (18) ve Atakan Muslu'nun (14) hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan kazada önündeki iki otomobili sürükleyerek başka bir tıra çarpan 31 K 1060 plakalı tırın sürücüsü Ali C. gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri süren sürücünün ifadesinde yaklaşık 60 kilometre hızla seyrettiğini, önündeki araçlar durunca frene bastığını ancak tırdaki yük nedeniyle duramadığını söylediği iddia edildi.

Olay

İzmir- Ankara kara yolu Alaşehir kavşağı yakınlarında mısır yüklü Ali C. idaresindeki 31 K 1060 plakalı tır, önündeki Osman Muslu ve Selahattin Sevil'in kullandığı iki otomobili sürükleyerek Erol Bekleyen'in kullandığı 45 SC 9121 plakalı tıra çarpmış, kazada 3 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı.