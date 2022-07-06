Son dakika haberleri | Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik kazalarını en aza indirmek için harekete geçti

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla stant açılarak vatandaşların emniyet kemeri kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Özellikle Manisa gibi sanayi kentlerinde 9 günlük Kurban Bayramında gerek tatile gitmek gerekse de uzak akraba ziyaretleri gerçekleştirmek isteyen çoğu vatandaş karayolunu tercih ederken, karayollarında yaşanan yoğunluk ve kurallara uyulmaması yaralamalı ve ölümlü kazalara neden oluyor. Yaralanmalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek için harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Şube Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı karşısında stant açarak vatandaşlara hem emniyet kemeri kullanmaları hem de trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla düzenlenen bilgilendirmelerde vatandaşlara emniyet kemeri kullanmanın hayati önemi uygulamalı şekilde anlatıldı.

Manisalıların oldukça yoğun ilgi gösterdiği faaliyet çerçevesinde trafik timleri tarafından broşürler ve çocuklar için de boyama, resim kitabı hediye edildi. - MANİSA