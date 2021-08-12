Halılarıyla ünlü Demirci ilçesinden, orman yangını mağdurlarına halı gönderildi - Son Dakika

Yün halı üretiminde önemli merkezlerden Manisa'nın Demirci ilçesinden, Antalya'daki orman yangınlarında mağdur olan vatandaşlara halı gönderildi.

Demirci Belediyesi öncülüğünde başlatılan kampanyada, ilçedeki el halısı ve cami halısı üreten firmalardan toplanan yaklaşık bin metrekareye denk gelen halılar, belediyeye ait 2 kamyonete yüklenerek, yangın bölgesine doğru yola çıktı.

Yangın koordinasyon merkezine giden yardım kamyonetlerinde, halıların yanı sıra bebek bakım malzemeleri, temel gıda maddeleri ve kıyafetler de yer aldı.

"Milletimiz devletimizin arkasında"

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, Antalya ve Muğla'daki yangınları herkes gibi büyük bir üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Demirci, halıcı bir kent. Yanmayan yün halıları ile meşhur. Biz Demirci halılarından göndererek oradaki vatandaşlarımızın bir ihtiyacını karşılamak istedik. Bunu Demircili sanayicilerimize duyurduğumuzda hepsi de sahiplendiler. Biz bugün 2 kamyonet halıyı bölgeye gönderiyoruz. Bunun devamı da gelecek. Millet olmanın bir gereği zor zamanda birbirine sahip çıkmak. Devletimiz güçlü. Milletimiz de devletimizin arkasında."