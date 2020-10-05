Son dakika haberleri... Manisaspor umut verdi

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta transfer yasağını yıllar sonra kaldırıp 14 yeni futbolcusuna lisans çıkaran Manisaspor, Arnavutköy Belediyespor önünde 1-1'lik beraberlikle geçen sezondan beri süren 10 maçlık mağlubiyet serisine son verse de rakibini uzatmada elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Üst üste küme düşerek uçurumun kenarına kadar gelip Futbol Federasyonu'nun koronavirüs salgını yüzünden küme düşmeyi tek sezonluğuna kaldırmasıyla profesyonel ligde kalan Manisaspor, dibe değdikten sonra ayağa kalktı. Alacaklı 39 eski futbolcu ve teknik adamdan muvafakatname alıp, Futbol Federasyonu'nun tek sezonluğuna sigorta ve vergi borç sorgulamasını da kaldırmasıyla transfer yasağını açan Tarzan, Arnavutköy önüne 9 yeni oyuncusuyla çıktı. Maçta yenilerden Mehmet İncebacak'ın golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 90+1'inci dakikada gelen beraberlik golünü engel olamasa da gelecek için umut verdi.