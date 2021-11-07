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Son dakika haberleri | Mantardan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mantardan zehirlenen kadın öldü

07.11.2021 08:08
Son dakika haberleri | Mantardan zehirlenen kadın öldü

Son dakika haber... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yiyen ve sonrasında rahatsızlanan Sabiha Baysal (77), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormandan topladığı mantarlardan yemek yapıp yiyen ve sonrasında rahatsızlanan Sabiha Baysal (77), kaldırıldığı  hastanede yaşamını yitirdi.

İnegöl'de, Sinanbey Mahallesi'nde oturan Sabiha Baysal, önceki akşam, ormandan toplandığı mantarlardan yemek yapıp yedi. Dün sabaha midesi bulanıp kusan Sabiha Baysal, ailesi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan ve yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Baysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mantardan zehirlenen kadın öldü - Son Dakika


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