Son dakika haberleri: Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü

06.07.2022 14:28
Son dakika haberleri: Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü

Son dakika haberlerine göre TRABZON'da, deniz manzarasına baktığı sırada ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düşen Ayşen Yapar (66), kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

TRABZON'da, deniz manzarasına baktığı sırada ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düşen Ayşen Yapar (66), kaldırıldığı hastanede kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Olay, Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu ve kardeşi ile yamaçtan deniz manzarasına bakmak isteyen Ayşen Yapar, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan Yapar, ambulansla Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşen Yapar, daha sonra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Yapar, burada tomografi çekimine alındı. Bu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yapar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşen Yapar'ın cenazesi, Akyazı Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Kalp Krizi, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Manzaraya bakarken düştü, hastanede kalp krizinden öldü - Son Dakika

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