Son dakika haberleri... Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü

26.11.2020 04:57
Son dakika haberleri... Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü, System.String[]

Son dakika haberi: BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti.

BUENOS Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümüyle yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara akın etti.

Maradona'nın hayatını kaybettiği ev ile doğduğu ve gençliğini geçirdiği evlerin çevresi, başta Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.

Buenos Aires'te yollardaki trafik uyarı ışıklarına "Teşekkürler Diego" yazısı yansıtıldı.

Futbol oynadığı dönemde 10 numaralı formayı giyen Maradona için başkent Buenos Aires'te halk, yerel saat ile 22.00'de Maradona'yı anmak için balkonlara çıkarak alkış tuttu.

60 yaşında hayata gözlerini yuman Maradona'ya veda gösterilerinin devam etmesi bekleniyor.

Ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildi

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.

Diego Armando Maradona, Buenos Aires, Futbolcu, Arjantin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Cübbeli Ahmet, Selefi derneklerinin para kaynaklarını anlattı: Körfez ülkelerinden kesin para geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor Yıllar önce Türkiye'ye gelen Maradona, "Maraba Televole" ile program jeneriğine konu oldu Maradona, bir başka futbol efsanesi George Best ile aynı gün vefat etti Putin'in "gizli" aşkının kazancı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti
Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Inter'i 2-0 mağlup etti         
00:49
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 4 gün boyunca sıkı denetimler yapılacak         
23:53
İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur İmamoğlu'ndan '28 bin 351' vaka sayısı yorumu: Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur         
23:45
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti Futbolun yaşayan efsaneleri Messi ile Ronaldo, Maradona'ya böyle veda etti         
21:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir         
17:02
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı         
15:20
Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 05:02:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Maradona'nın ölümünün ardından yasa boğulan Arjantin halkı sokaklara döküldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei