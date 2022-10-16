Yapılan incelemelerin ardından Özgün'ün cansız cenazesi otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. - MARDİN

Olay, Ömerli ilçesi kırsal Havuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan 41 yaşındaki Şeyhmus Özgün, kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin fark ettiği olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgün'ün düşerken başını taşa çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ömerli, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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