Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

16.10.2022 15:22
Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti

Gelen Mardin haberine göre Mardin'in Ömerli ilçesinde kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Ömerli ilçesinde kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ömerli ilçesi kırsal Havuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan 41 yaşındaki Şeyhmus Özgün, kullandığı at arabasından dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin fark ettiği olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Özgün'ün düşerken başını taşa çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından Özgün'ün cansız cenazesi otopsi için Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Ömerli, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin haberi! Mardin'de at arabasından düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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