Son dakika haberleri... Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mardin 'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.

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