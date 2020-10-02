Son dakika haberleri... Mardin'de babasının evinde yakalanan terör zanlısı tutuklandı
Son dakika gündem haberi... Mardin'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve jandarmanın düzenlediği operasyonda babasının evinde yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucu Göllü Mahallesi'ndeki babasının evinde saklandığı tespit edilen Ö.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Ö.Ç'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor