Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

10.10.2022 21:19
Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğüne giden aracın başka bir araçla çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğüne giden aracın başka bir araçla çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan düğün salonuna giden aileyi taşıyan hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri duvara çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımlarına koştuğu kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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