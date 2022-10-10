Edilen bilgilere göre, Turgut Özal Mahallesi Stadyum Caddesi'nde bulunan düğün salonuna giden aileyi taşıyan hafif ticari araç, başka bir hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan araçlardan biri duvara çarparak durabildi. Kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımlarına koştuğu kazazedeler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Tragger, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Mardin'de düğün yolunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika

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