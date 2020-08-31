Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kavgaya dönüşen olayda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu Abdurrahim ve eşi Meliha Kaya (50) vuruldu.

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Ekrem Ö. (75) ile dünürü Abdurrahim Kaya (56), Yetkinler Mahallesi'nde tartışmaya başladı.

Mardin 'in Mazıdağı ilçesinde dünürler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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