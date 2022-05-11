Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı

11.05.2022 12:31
Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile terörle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kızıltepe ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenlediği Nevruz kutlamaları esnasında terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda içeren, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, söylem ve fiillerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube personelince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda; cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dijital materyal ele geçirildi. - MARDİN

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Kızıltepe, Mardin, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 10 gözaltı - Son Dakika


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