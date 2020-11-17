Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

17.11.2020 10:32

Son dakika gelişmesine göre - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve çağdaş takı sanatçısı olan Nesrin Yeşilmen, geleneksel motiflerle takı üretiyor.

- Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

MARDİN - Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve çağdaş takı sanatçısı olan Nesrin Yeşilmen, geleneksel motiflerle takı üretiyor. Son koleksiyonu ile dikkat çeken Yeşilmen'in ürettiği takılar, dünyanın farklı ülkelerine gönderiliyor.

Dantellerden ve tellerden yola çıkarak yaptığı tasarımlarla geleneksel el sanatlarını kendi bakış açısı ile takılarda yeniden yorumlayan Yeşilmen, Mardin'de metal kili ile çalışan tek takı sanatçısı olarak biliniyor. 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de açmış olduğu son sergisi uluslararası arenada oldukça ilgi gören Yeşilmen, pandemi nedeni ile birçok etkinliği iptal edilmiş olsa da online olarak birçok davet alıyor. 7-10 Aralık tarihlerinde ilk kez düzenlenecek olan uluslararası İstanbul Takı Haftasına davetli sanatçı olarak katılacak olan Yeşilmen, kendi çalışmalarının yanı sıra geleneksel anlamda sürdürülen telkari sanatını anlatacak ve canlı olarak telkari atölyelerini dünyaya tanıtacak.

"Geleneksel ve kültürel motiflerden besleniyorum"

Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı olan, el sanatları ve takı tasarım bölüm başkanlığı yapan Nesrin Yeşilmen, çağdaş takılar üzerine çalıştığını, takılarını yaparken özellikle geleneksel ve kültürel motiflerden beslendiğini vurguladı. Yeşilmen, "2002'den beri kendi alanım olan takı tasarımında takılar yapıyorum. Çağdaş takılar üzerine çalışıyorum. Özellikle geleneksel ve kültürel motiflerden besleniyorum takılarımı yaparken. Kullandığım ana malzeme metal kili. Metal kili ülkemizde çok sık tercih edilen bir malzeme değil. Çünkü seri üretime elverişli olmayan bir malzeme. Bu açıdan takı yapanlar çok tercih etmiyorlar. Ama benim yaptığım takılar elde yapıldığı ve tek olduğu için metal kilini oldukça sık kullanıyorum. Takılarımda genellikle geleneksel detayları görebilirsiniz. Dantel, nakış ve örme gibi. Ananelerimizden bize bugüne kalan detayları ve kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızı çağdaş anlamda ve farklı bir şekilde yorumlayarak, günümüz sanat anlayışına uygun bir şekilde tasarlamaya çalışıyorum. Bunun dışında hem ülkemizde hem de uluslararası anlamda birçok sergiye katıldım. 3 tane kişisel sergim var. İlkini Mardin'de yapmıştım. Şu anda da üzerimde görmüş olduğunuz bir seri üzerine çalışmaya başladım. Bu da benim son çalışmam olacak. Bu çalışmada daha çok dantel motiflerini göreceksiniz. Bununla birlikte yine telden örme tekniği ile birlikte daha farklı bir bakış açısıyla sergilenmiş bir koleksiyon hazırlığı yapıyorum. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde bir sergi yapmayı planlıyorum.

Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor
Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor

Güzel Sanatlar Fakültesi, Artuklu Üniversitesi, Mardin, Metal, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 16 Kasım'dan itibaren yeni çalışma saatlerine geçiyor Süper Lig'de hükmen yenilgi kapıda! Nihat Özdemir bizzat duyurdu Paşinyan, Dağlık Karabağ'dan çekilmeyen ve Rus Barış Gücüne ateş açan askerlerini Putin'e şikayet etti: İtaat etmiyorlar Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi 160 yıllık topçu kulesi definecilerin saldırısına uğradı Hastalığa yakalanan çift, camiye çıkarak anons yaptı: Korona testimiz pozitif, ziyaretçi kabul etmiyoruz
Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu Cezayir Milli Takımı, yenilmezlik serisi devam eden tek ülke takımı oldu         
10:42
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü Bomba iddia: Hercai dizisinin başrolü Akın Akınözü, sette yönetmenin üzerine yürüdü         
09:57
Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor         
09:52
Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı Duyarlı hırsız şaşırttı: Çıkarken yere düşürdüğü el dezefektanını kaldırdı         
09:19
Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı Sivas'ta bomba paniği! Duyulan patlama sesinin havai fişekten kaynaklandığı ortaya çıktı         
08:53
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde artan korona vakaları ve yeni tedbirler var         
08:41
Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu Kepçeyle kum almak isteyen köylüler, 8 milyon yıllık mamut fosilleri buldu         
08:09
Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi Aliyev direksiyon başına geçti, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail şehirlerinde gezdi         
07:41
Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde         
21:31
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis         
18:59
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı         
18:16
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 10:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! - Mardin'de geleneksel motiflerle üretilen takılar dünya pazarına gönderiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei