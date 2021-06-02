Son dakika haberleri: Mardin'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İlçenin kırsal Alibey Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçlerince söz konusu mahallede geniş güvenlik önlemi alınırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.