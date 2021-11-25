Son dakika haberleri: Mardin'de kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bilal D. idaresindeki 44 ABD 143 plakalı kamyon, Mardin- Diyarbakır kara yolu Aksu mevkisinde, Mehmet Şükrü Yücel'in kullandığı 27 AFH 227 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile kamyondaki Tekbir Köşe yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mazıdağı ve Mardin devlet hastanelerine kaldırıldı.
Sürücü Yücel, Mardin Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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