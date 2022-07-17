13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 15 Temmuz'da iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan, Ahmet K'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Hükümet, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Mardin'de kiracının öldürüldüğü kavgayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı - Son Dakika

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