Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2)

06.07.2022 18:55
Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2)

Son dakika habere göre YENİ DOĞAN BEBEKLER VİNÇLE İNDİRİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINDAMardin'in Artuklu ilçesinde özel hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı.

YENİ DOĞAN BEBEKLER VİNÇLE İNDİRİLDİ, YANGIN KONTROL ALTINDA

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hastaların tahliyesi devam ediyor. En üst katta bulunan yenidoğan bölümündeki bebekler vinç yardımıyla itfaiye ve sağlık görevlileri nezaretinde indirildi. Tahliye edilen bebekler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, -


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Kaynak: DHA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2) - Son Dakika
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