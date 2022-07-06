Mardin 'in Artuklu ilçesinde özel hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, hastaların tahliyesi devam ediyor. En üst katta bulunan yenidoğan bölümündeki bebekler vinç yardımıyla itfaiye ve sağlık görevlileri nezaretinde indirildi. Tahliye edilen bebekler ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Mardin'de özel hastanede yangın (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.