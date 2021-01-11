Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı

11.01.2021 16:04

Son dakika habere göre Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı.

Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı

MARDİN - Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı. 2020 yılında kent genelinde 8 bin 867 hastaya evde sağlık hizmeti verildi.

Mardin'de, korona virüs salgını nedeniyle evinden çıkamayanlar, yatağa bağlı olanlar ve hastalıkları nedeniyle hastaneye gitme imkanı bulunmayanlar için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri biriminde çalışanlar, 2020 yılında il genelinde 8 bin 867 hastaya hizmet verdi. Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Murat Yavuz, hastaların bu süreçte hastane ortamlarına gelmemeleri için yoğun gayret içinde olduklarını söyledi. Muayene, tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon gibi tüm işlemlerde, ev ortamında bu hasta gruplarına yönelik hizmet verdiklerini aktaran Dr. Yavuz, sağlık hizmetini bulunduğu yerde almak isteyen ya da hastalığından dolayı sağlık kuruluşuna gidemeyen, ulaşımda sorun yaşayan, yatağa bağımlı olan ya da hareket kabiliyetini yitirmiş hastaların hastanelerin evde sağlık hizmetlerinden yararlanabildiklerini dile getirdi. Dr. Yavuz, "Pandemiden önce başladık. Pandemiyle birlikte evde sağlık hizmetlerinin önemi çok fazla arttı. Sokağa çıkma yasakları geldiğinde, 65 yaş üstü kısıtlamalar olduğunda bu hastalarımız ve yatağa bağımlı hastalarımız evde kaldıklarında ne yazık ki onlara hizmeti hastaneye götürmek gibi bir şansımız olmadı. Zaten risk altında olan gruplar bunlar. Risk altındaki grupların virüsle karşılaşmasını istemiyoruz. Dolayısıyla immobil yani hareket edemeyen, yatağa bağımlı, hareket kısıtlılığı olan, 65 yaş üstünde olan ve eve bağımlı olan hastalara biz, evde sağlık hizmetleri olarak sağlık götürdük. 88 kişilik bir ekibimiz var. Bunların içerisinde 16 tane doktorumuz, 2 tane diş hekimimiz ve 9 merkezde Derik, Dargeçit, Ömerli, Yeşili, Nusaybin, Kızıltepe, Midyat ilçelerindeki devlet hastanelerimiz Mardin merkezde devlet hastanemiz, ağız ve diş sağlığı merkezimiz Kızıltepe ve Mardin merkezde gerektiğinde evde diş hizmetleri vermektedir. Çekimler, protez hazırlanması, ağrının dindirilmesi için belirli müdahaleleri yapmış bulunduk. Pandemi bizim iş yükümüzü çok fazla arttırdı. Çünkü hastalar hastaneye gitmediklerinde bu sağlığı evde istediler. Bunu sürekli söylüyoruz. Bütün bir sağlık ekibi olarak arttı. Sadece bizim değil bütün sağlıkçı arkadaşlarımızın emekçi arkadaşlarımızın hepsinde arttı. Evde sağlık hizmetleri olarak ekibimiz her çağrıya yetişti. Her çağrıyı 24 saat içerisinde cevaplıyoruz. Gerektiğinde geceleri de gidiyoruz. Hasta eğer acil durumdaysa evde müdahalesini yapmak yerine hastaneye getiriyoruz. Nakil ihtiyacı olan hastalarımızı nakilde yapıyoruz. Bütün bunlarla birlikte evde sağlık hizmetleri olarak başka sunduğumuz hizmetlerimizde oldu. Korona virüs pademisiyle birlikte bazen kan sulandırıcı ilcaların yapılması için evde takipli hastalara bunu yapmaya başladık. Yine korona virüsle birlikte evde takip edilen izlenen hastalarının EKG'lerinin çekilmesi, izlenimlerinin yapılması gibi bir sürü hizmetlerimiz daha oldu. Bu ekibimizin içerisindeki hekim, hemşire, ebe ve yardımcı sağlık arkadaşlarım canla, başla ve hepsinden beklenmeyecek bir performansla yerine getirdiler. Toplamda 8 bin 867 hastaya ilk 7 ayda ulaştık. Yani 8 bin 867 hastaya kimi geldi 4 defa, 8 defa kimine 1 defa gittik. Her ziyaretimizin sonunda mutlaka hastalarımızla ilgili görüşlerimizi ve dönüşlerimizi aldık. Evlerinde ziyaretlerinde bulunduk. Aslında bu mikrofonla konuşmuşken o 88 kişi adına konuşuyorum. Onların hakkını, çalışmasını ne az tutabiliriz ne de buraya sığdırabiliriz. Ne de onlara teşekkürlerimi az tutabilirim. Bütün bir camia olarak bu pandemide böyle bir süreç yaşadık" dedi.

Evde epilepsi hastası oğluna sağlık hizmeti verilen Veysi Tuncer de evde sağlık hizmetleri ekibinden çok memnun olduğunu, her istediklerinde geldiklerini belirterek ekiplere teşekkürlerini iletti.

Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı
Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı
Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı
Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı

İl Sağlık Müdürlüğü, Koronavirüs, Hastane, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberleri | Mardin'de pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri hız kazandı - Son Dakika


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