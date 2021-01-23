MARDİN'in Ömeryan kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gizlenen oksijen tüpü ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik Ömeryan kırsalında 'Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Emen Özel Birlik Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerinin yaptığı aramada, PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen, toprağa gömülü oksijen tüpü ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu - Son Dakika