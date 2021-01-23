Örgüt tehdit etti, ailesine bir şey olmasın diye mektup bırakıp dağa gitti

Kaynak: DHA

Jandarma, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mardin'de, PKK'lıların toprağa gizlediği oksijen tüpü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.