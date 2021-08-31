Son dakika haber... Plastik fabrikasında çıkan yangın devam ediyor - Son Dakika

Plastik fabrikasında çıkan yangın devam ediyor

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Aşağı Azıklı kırsal mahallesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı. Henüz nedeni öğrenilemeyen yangın, bölgedeki şiddetli rüzgar ve fabrika içerisinde zaman zaman patlayan tüpler nedeniyle yaklaşık 3 saattir etkisini sürdürüyor. Kızıltepe, Artuklu, Derik, Mazıdağı ve Nusaybin olmak üzere 5 ilçeden gelen toplamda 21 itfaiye aracı, 5 TOMA ve 70 personelle yangına müdahale ediliyor.