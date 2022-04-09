Son dakika haberleri: Mardin'de şehit polisler için mevlid okutuldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mardin'de şehit polisler için mevlid okutuldu

09.04.2022 00:57
Son dakika haberleri: Mardin'de şehit polisler için mevlid okutuldu

Son dakika haberi... Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Mardin'de Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında şehitler için Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünce polis haftasında Şakir Nuhoğlu Camii'nde ikindi namazına müteakip düzenlenen Mevlid-i Şerif programı ülkenin birliği, dirliği ve beraberliği uğruna canlarını feda ederek şehit düşen polisler başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Programda açıklamada bulunan Vali Demirtaş, şehitlere, Allah'tan rahmet, gazilere sıhhat dileyerek Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getirdi. Polis teşkilatının görevini gece gündüz demeden en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Bugün hem polis şehitlerimize hem de tüm şehitlerimize dualar edildi. Polis teşkilatımız hem anayasaya hem de kanunlara göre görevlerini en etkili ve verimli şekilde gece, gündüz demeden yerine getiriyor. Polis teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Programa; Vali Demirtaş, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, şehit yakınları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mevlit programının ardından emniyet personeli tarafından vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı. - MARDİN

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Mardin, Polis, Şehit, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Mardin'de şehit polisler için mevlid okutuldu - Son Dakika


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