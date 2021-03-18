Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi - Son Dakika

Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

18.03.2021 21:52

Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi Mardin'de Vali Mahmut tarafından 2 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

MARDİN - Mardin'de Vali Mahmut tarafından 2 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı' verildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Mardin Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Şehit yakınlarına tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarının, aziz şehitlerin hatıralarının sonsuza dek unutulmayacağını gösteren manevi değeri yüksek bir nişanı olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Bu madalya ve beratlar, aziz şehitlerimizin canları pahasına vatanımızı, milletimizi, ay yıldızlı bayrağımızı ve şanlı devletimizi koruyup kolladıklarının ispatı ve şehit yakınlarımızın çocuklarına, torunlarına bırakacağı kutlu bir mirastır. Bizler, üç kıtanın birleştiği, sayısız medeniyetin konup göçtüğü Anadolu coğrafyasında bin yıldır yaşayan kadim bir milletiz. Bu aziz vatan, üzerinde yaşadığımız bu topraklar, şüheda toprağıdır. Bu coğrafyada toprağı vatan kılmanın bedeli, şehitlerimizle ödenmiştir; ödenmeye de devam etmektedir. Elde bayrak, dilde tekbir, bu vatanın sahipsiz olmadığı yüz yıl önce Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nın tüm evrelerinde, Kıbrıs Barış Harekatında, 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterilmiştir. Dünden bugüne değişen sadece takvim yapraklarıdır. Biliyoruz ki hakka yürüyen her bir neferimiz, aziz vatanımızın ebedi bekçisidir. Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümünde, "Çanakkale Geçilmez" sözünü tüm dünya milletlerinin hafızasına kazıyan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimize şükran ve minnet duygularımı ifade ediyorum." dedi.

Konuşmanın ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış ile Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyaları ve Berat takdimi yapıldı.

Tören, "Çanakkale" konulu sinevizyon gösterisi, şiirlerin okunması, öğrencilerinin tiyatro gösterisi, müzik dinletisi ve "Çanakkale" konulu fotoğraf sergisinin gezmesiyle sona erdi.

Törene, Vali Mahmut Demirtaş, 70.Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Gürses, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Uğur Kandemir, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gazi ve şehit aileleri katıldı.

Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi
Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi
Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi
Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi

Mahmut Demirtaş, Çanakkale, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de Şehit yakınlarına Devlet Övünç Madalyaları takdim edildi - Son Dakika


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