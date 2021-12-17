Mardin'de, Suriye uyruklu bir kuyumcunun silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez 1. Caddesi'nde kuyumculuk yapan İbrahim Hamse, akşam saatlerinde iş yerine gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Hamse'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis bölgede geniş güvenlik önlemi alırken caddeyi trafiğe kapattı.

Silahlı saldırı anı, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çarşaflı bir kişinin iş yerine girmeye çalıştığı sırada İbrahim Hamse'ye silahıyla ateş ettiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.