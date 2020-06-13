Son dakika haberleri... Mardin'de Suriye sınırında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki bölgede kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Nusaybin itfaiye Amirliği ekipleri ile 2. Hudut Tabur Komutanlığına bağı TOMA araçları bölgeye sevk edildi.
Yangının ekili alanlara sıçramaması için itfaiye ekipleri önlem aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.