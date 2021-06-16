MARDİN'de polisin düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait 1 metal heykel, Roma dönemine ait 2 gümüş sikke ve 1 kemikten yapılmış üzerinde figürler bulunan tarihi eser gele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine, bir eve operasyon düzenledi. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada Helenistik döneme ait 1 metal heykel, Roma dönemine ait 2 gümüş sikke ve 1 kemikten yapılmış üzerinde figürler bulunan tarihi eser gele geçirdi. Operasyonda evde bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOGRAFLI