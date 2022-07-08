Taziye evindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeevindeki klimanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde bulunan Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziyeevi'ndeki klimanın çalındığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden iki şüphelinin klimayı çaldıklarının belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.
Polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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